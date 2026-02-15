Хочется есть на завтрак, обед и ужин: ленивое хачапури за 10 минут — сытно, быстро и без хлопот

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит вкусно поесть и не хочет часами стоять у плиты. Ленивое хачапури готовится всего за несколько минут, отлично насыщает и подходит и для завтрака, и для перекуса, и для легкого ужина. Нежное внутри, с румяной корочкой снаружи — остановиться просто невозможно. В одной порции — много белка, минимум лишних калорий и максимум удовольствия. Отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых блюд.

Ингредиенты: творог 5% — 100 г, рисовая мука или обычная — 20 г, яйцо — 1 шт., твердый сыр — 30 г, подсолнечное масло — 1 г, укроп — 5 г, соль — по вкусу.

Как готовить: в глубокой миске соедините творог, яйцо, муку, натертый сыр, мелко нарезанный укроп и соль. Тщательно перемешайте до однородной массы — она должна получиться густой, но пластичной. Сковороду хорошо разогрейте и слегка смажьте маслом. Выложите творожную массу, разровняйте ложкой, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 4–5 минут, пока низ не подрумянится. Затем аккуратно переверните и обжаривайте еще 3–4 минуты до золотистой корочки.

