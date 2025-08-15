Хитовые котлеты по-молдавски: вот секрет их сочности и хрустящей корочки

Хитовые котлеты по-молдавски: вот секрет их сочности и хрустящей корочки

Хотите приготовить по-настоящему сочные и ароматные котлеты? Попробуйте этот проверенный молдавский рецепт! Эти котлеты отличаются особой нежностью благодаря добавлению тертых овощей и хлеба, вымоченного в молоке. А хрустящая золотистая корочка сделает их любимым блюдом всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 750 г свиного фарша, 80 г мякиша белого хлеба, 100 мл молока, 1 луковица, 1 морковь, 1 картофель, 1 яйцо и специи. Хлеб замочите в молоке, а овощи натрите на мелкой терке — это главный секрет сочности котлет. Смешайте фарш с овощами, отжатым хлебом, яйцом и специями, добавьте рубленую зелень и чеснок для аромата.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне по 5 минут с каждой стороны. Для идеальной корочки доведите до готовности в духовке при 180 °C еще 10 минут. Подавайте с традиционной мамалыгой или овощным рагу — такой обед запомнится надолго!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны получаются сочными и ароматными.