Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 07:58

Хитовые котлеты по-молдавски: вот секрет их сочности и хрустящей корочки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить по-настоящему сочные и ароматные котлеты? Попробуйте этот проверенный молдавский рецепт! Эти котлеты отличаются особой нежностью благодаря добавлению тертых овощей и хлеба, вымоченного в молоке. А хрустящая золотистая корочка сделает их любимым блюдом всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 750 г свиного фарша, 80 г мякиша белого хлеба, 100 мл молока, 1 луковица, 1 морковь, 1 картофель, 1 яйцо и специи. Хлеб замочите в молоке, а овощи натрите на мелкой терке — это главный секрет сочности котлет. Смешайте фарш с овощами, отжатым хлебом, яйцом и специями, добавьте рубленую зелень и чеснок для аромата.

Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне по 5 минут с каждой стороны. Для идеальной корочки доведите до готовности в духовке при 180 °C еще 10 минут. Подавайте с традиционной мамалыгой или овощным рагу — такой обед запомнится надолго!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны получаются сочными и ароматными.

еда
рецепты
мясо
котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, смягчат ли приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину
В ГД готовят проект закона о запрете работать курьерами лицам с судимостью
Раскрыты новые детали в расследовании теракта против генерала Кириллова
Готовим кабачки с сыром: вкусно, быстро и низкокалорийно
Жители Калининградской области сообщили о звуках работы ПВО
Ранее обменянного «идейного нациста» из ГУР ликвидировали в зоне СВО
Стало известно, где разместили прибывших на Аляску российских журналистов
В МИД России рассчитывают на ответный визит Трампа после саммита на Аляске
Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом США и России
Мясорубка под Юнаковкой, эвакуация граждан: новости СВО к утру 15 августа
Украинцы активно делятся информацией о ТЦК с российскими войсками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 августа: инфографика
Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия по делу Карапетяна
Лавров рассказал о позиции России накануне саммита Путина и Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 августа
Более 50 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за ночь
Названа самая распространенная схема обмана россиян
Военные ВСУ оказались деморализованы из-за успехов российской армии
Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»
Россиянам объяснили, стоит ли продавать квартиру в 2025 году
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.