Хачапури с творогом и сыром на сковороде: быстрый рецепт грузинской лепешки

Хачапури с творогом и сыром на сковороде — это быстрый вариант грузинской лепешки, который сохраняет все вкусовые качества классического блюда, но готовится в разы проще.

Рецепт: смешайте 300 г творога, 200 г тертого сыра (сулугуни или моцарелла), 1 яйцо, соль и зелень. Раскатайте готовое слоеное или дрожжевое тесто в круг, выложите начинку на одну половину, накройте второй и защипните края. Обжарьте на сковороде с двух сторон под крышкой на среднем огне по 5–7 минут до золотистой корочки.

Секрет сочности — добавление в начинку сметаны или сливочного масла, которые не дают творогу пересохнуть. Подавайте хачапури горячим — оно станет отличным завтраком или ужином для всей семьи.

