Хачапури «Пятиминутка» — ленивый рецепт для завтраков: готовим быстро на сковороде

Этот ленивый рецепт хачапури «Пятиминутка» позволит вам насладиться знаменитой грузинской лепешкой с сыром на завтрак всего за несколько минут без возни с тестом. Рассказываем, как приготовить хачапури быстро на сковороде.

Для приготовления понадобится: 200 г рассольного сыра (сулугуни или брынза), 1 яйцо, 4 ст. л. муки и щепотка соды. Сыр натрите на терке, смешайте с яйцом, мукой и содой, замесите мягкое тесто. Разделите его на две части, каждую раскатайте в круглую лепешку толщиной 1 см. Обжаривайте на сухой сковороде под крышкой на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистых поджаристых пятен.

Вкус этого хачапури — идеальное сочетание хрустящей корочки снаружи и нежной тягучей сырной начинки внутри. Лепешка получается воздушной и сытной, с характерной кислинкой рассольного сыра и легкой солоноватостью. Подавайте хачапури сразу со сковороды, пока сыр внутри остается горячим и пластичным — это блюдо станет идеальным завтраком или быстрым перекусом.

