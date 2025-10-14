Густой, ароматный и сытный суп «Арагви» — такую вкуснятину ела в ресторанчике Тбилиси! Любимый суп Сталина

Густой, ароматный и сытный суп «Арагви» — это не просто блюдо грузинской кухни, а настоящий исторический кулинарный артефакт. По легенде, он был любимым супом Иосифа Сталина, который, как говорят, лично участвовал в его создании. За основу было взято традиционное кавказское чанахи, которое преобразовали, чтобы сделать блюдо более полезным и сбалансированным. Этот суп идеально сочетает в себе наваристость мясного бульона, сочность овощей и согревающий букет кавказских специй. Его приготовление — это погружение в атмосферу гостеприимной Грузии.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг нежирной баранины или говядины (или их смеси), 300 г картофеля, 2 крупных болгарских перца, 1 большая луковица, 7-8 зубчиков чеснока, пучок кинзы или петрушки, 2 лавровых листа, а также кориандр, хмели-сунели, соль и перец по вкусу. Мясо нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде до выделения сока. Затем влейте 2 стакана воды и тушите около часа. Переложите мясо в большую кастрюлю, залейте 1,5–2 литрами кипятка и поставьте вариться. Картофель нарежьте крупными кубиками. Баклажаны, если используете, нарежьте вдоль, залейте подсоленным кипятком на полчаса для удаления горечи, затем также нарежьте кубиками. Болгарский перец нарежьте крупно. Все овощи отправьте в кастрюлю к мясу. Лук крупно нарежьте и обжарьте 5 минут. Помидоры ошпарьте, снимите кожуру и добавьте к луку, обжаривайте ещё 5 минут, после чего переложите эту заправку в суп. Варите суп около 30 минут. За 10 минут до готовности добавьте лавровый лист, а за 2–3 минуты — мелко нарезанный чеснок и специи. Подавайте суп горячим, обильно посыпав свежей зеленью.

