02 октября 2025 в 19:00

Грузинский салат с запеченными овощами и курицей: дымчатые нотки и вкусная заправка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинский салат с запеченными овощами и курицей: дымчатые нотки и вкусная заправка. Печеные баклажаны, сладость перцев и пикантность грецких орехов создают насыщенный букет, а бальзамик добавляет элегантную кислинку. Идеальное блюдо для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 300 г
  • Баклажаны — 2 шт.
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Лук ялтинский — 1 шт.
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Петрушка — 1 пучок
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соус бальзамический — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны и перцы запеките целиком при 200 °C 30–40 минут до мягкости, очистите от кожицы. Баклажаны разберите на волокна руками, перцы нарежьте соломкой. Куриное филе отварите до готовности и разделите на волокна.
  2. Соедините в миске овощи, курицу, измельченные орехи, рубленую петрушку и чеснок. Посолите, поперчите, заправьте бальзамическим соусом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.

салат
Грузия
курица
баклажаны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
