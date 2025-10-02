Грузинский салат с запеченными овощами и курицей: дымчатые нотки и вкусная заправка

Грузинский салат с запеченными овощами и курицей: дымчатые нотки и вкусная заправка

Грузинский салат с запеченными овощами и курицей: дымчатые нотки и вкусная заправка. Печеные баклажаны, сладость перцев и пикантность грецких орехов создают насыщенный букет, а бальзамик добавляет элегантную кислинку. Идеальное блюдо для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом.

Ингредиенты

Филе куриное — 300 г

Баклажаны — 2 шт.

Перец болгарский — 2 шт.

Лук ялтинский — 1 шт.

Орехи грецкие — 50 г

Петрушка — 1 пучок

Чеснок — 2 зубчика

Соус бальзамический — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Баклажаны и перцы запеките целиком при 200 °C 30–40 минут до мягкости, очистите от кожицы. Баклажаны разберите на волокна руками, перцы нарежьте соломкой. Куриное филе отварите до готовности и разделите на волокна. Соедините в миске овощи, курицу, измельченные орехи, рубленую петрушку и чеснок. Посолите, поперчите, заправьте бальзамическим соусом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.