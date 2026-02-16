Грузинский чашушули для занятых: никакой возни с обжаркой — все ингредиенты в казан и на плиту. Сытный ужин без лишних хлопот

Грузинский чашушули для занятых — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится без лишней возни с обжаркой. Его необычность в том, что все ингредиенты отправляются в казан сырыми, а томление на медленном огне делает своё волшебство: мясо становится нежнейшим, тающим во рту, а овощи превращаются в густой ароматный соус. Получается обалденная вкуснятина: сочная говядина, пропитанная томатным соком с пряными нотками хмели-сунели и чеснока, утопает в насыщенной подливе с ярким вкусом свежей кинзы. Это идеальный ужин для тех, кто хочет порадовать семью грузинским блюдом без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 600 г говядины (мякоть), 3 крупные луковицы, 4 спелых помидора, 1 острый перец (по желанию), 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. ложка хмели-сунели, соль, чёрный перец и немного растительного масла. Мясо нарежьте крупными кусками, лук — полукольцами, помидоры — дольками. В казан или толстостенную кастрюлю выложите слоями: мясо, лук, помидоры, посыпьте специями и измельчённым чесноком. Добавьте немного воды (около 100 мл), накройте крышкой и тушите на самом медленном огне 2–2,5 часа. За 10 минут до готовности добавьте рубленую кинзу. Подавайте с лавашом или отварным рисом.

