Грушевый штрудель с миндалем и горьким шоколадом! Вкуснятина к чаю

Изысканный, ароматный и неповторимо нежный грушевый штрудель с миндалем и горьким шоколадом — это настоящий осенний десерт, который покорит вас сочетанием сочных груш, хрустящего ореха и благородной горькости шоколада!

Разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте 2 пласта готового слоеного теста в тонкие прямоугольники. Очистите и нарежьте тонкими дольками 3 спелые груши. Смешайте груши с 50 г измельченного миндаля, 50 г тертого горького шоколада, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Равномерно распределите начинку по тесту, оставив края свободными. Аккуратно сверните тесто в плотные рулеты, защипните концы. Смажьте поверхность взбитым яйцом и посыпьте 1 ст. л. сахара. Выпекайте 25–30 минут до золотисто-коричневого цвета. Дайте штруделю немного остыть перед подачей.

Подавайте теплым, украсив шариком ванильного мороженого и растопленным шоколадом. Хрустящая корочка, тающая грушевая начинка и благородные нотки шоколада создают идеальную гармонию вкуса! Этот десерт особенно хорош с чашкой эспрессо или ароматного чая.

