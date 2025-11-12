Грудка под сырной шапочкой — быстрый рецепт: не надо что-то жарить, стоять у плиты и морочиться. Выложил, сверху шапочку и запек

Грудка под сырной шапочкой — быстрый рецепт: не надо что-то жарить, стоять у плиты и морочиться. Выложил, сверху шапочку и запек. Эта куриная грудка под золотистой сырной шапкой станет вашим коронным рецептом! Сочетание двух видов сыра создает неповторимую текстуру, а майонезный соус делает мясо невероятно сочным. Такую курочку не стыдно подать гостям, а готовится она проще простого!

Начните с двух куриных грудок — разрежьте их вдоль на пласты и слегка отбейте через пленку, посолив по вкусу. Для волшебной сырной шапочки натрите по 200 грамм полутвердого сыра и моцареллы, смешайте с 200 граммами майонеза (или сметаны), одним яйцом и столовой ложкой крахмала. Если любите пикантность, добавьте зубчик чеснока. Равномерно распределите сырную массу по отбивным, полностью закрывая мясо — так оно останется сочным. В противень влейте 1/3 стакана воды — это создаст пар и не даст грудке пересушиться. Запекайте при 180°С 15-20 минут до румяной корочки. Аромат стоящий — вся семья сбежится на кухню!

