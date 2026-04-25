Грибы улетают как семечки — соседи нервничают: простая закуска с вау-эффектом за копейки

Эти запеченные шампиньоны — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро удивить гостей. Из самых обычных продуктов получается ароматная и сочная закуска, которая исчезает со стола в считаные минуты. Рецептом поделилась моя коллега.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 500 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • сулугуни — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • зерна граната — по вкусу;
  • кинза — по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму сливочным маслом. У шампиньонов аккуратно отделите ножки, шляпки выложите углублением вверх. В каждую добавьте маленький кусочек масла — так грибы будут сочнее. Немного посолите и запекайте 15–20 минут, пока они не станут мягкими.

Достаньте форму, щедро посыпьте каждую шляпку тертым сулугуни и верните в духовку еще на 15–20 минут. Перед подачей украсьте зернами граната и рубленой кинзой. Получается ярко, ароматно и очень вкусно — идеально для любого стола.

Проверено редакцией
Марина Макарова
