Домашний мармелад «Ну ты даешь» — из морса и желатина выходят конфеты, как из магазина

Когда хочется сладкого к чаю, а в магазин идти лень, этот рецепт реально выручает. Всего пара простых ингредиентов — и уже через час у вас готов домашний мармелад без лишних добавок. Вкус можно менять, выбирая любой морс.

Ингредиенты:

  • морс — 400 мл;
  • желатин — 45 г;
  • сахар — 60–90 г.

Приготовление

Желатин залейте половиной морса и оставьте на 10–15 минут, чтобы он набух. Вторую часть морса перелейте в кастрюлю, добавьте сахар и слегка подогрейте, помешивая, до полного растворения.

Снимите с огня и добавьте разбухший желатин. Перемешайте до однородности, важно не перегревать смесь. Перелейте ее в форму, застеленную пленкой или слегка смазанную маслом.

Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 1–2 часа до полного застывания. Готовый пласт аккуратно выньте и нарежьте на кубики.

Мармелад получается упругим, ароматным и не липнет к рукам. Отличная альтернатива покупным конфетам — просто, быстро и очень вкусно.

