Греческий салат на зиму с фасолью! Невероятная закрутка-гарнир с овощами

Греческий салат на зиму с фасолью! Невероятная закрутка-гарнир с овощами

Греческий салат на зиму с фасолью! Невероятная закрутка-гарнир с овощами! Ароматная овощная заготовка с фасолью в томатном соусе — идеальный вариант для сытного перекуса или дополнения к гарнирам. Сохраняет летние вкусы и полезные свойства овощей!

Ингредиенты (на 3 банки по 0,5 л)

Фасоль белая (вареная) — 400 г

Помидоры свежие — 500 г

Морковь — 200 г

Перец болгарский — 200 г

Лук репчатый — 100 г

Томатный сок — 200 мл

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Масло подсолнечное — 100 мл

Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Приготовление

Фасоль предварительно замочите на 8 часов, затем отварите до мягкости. Овощи подготовьте: помидоры и перец нарежьте кубиками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. В кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме уксуса, доведите до кипения и томите на медленном огне 50 минут, периодически помешивая. За 5 минут до окончания готовки влейте уксус, тщательно перемешайте. Горячий салат разложите по стерильным банкам, сразу закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

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