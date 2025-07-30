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30 июля 2025 в 08:00

Греческий салат на зиму с фасолью! Невероятная закрутка-гарнир с овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Греческий салат на зиму с фасолью! Невероятная закрутка-гарнир с овощами! Ароматная овощная заготовка с фасолью в томатном соусе — идеальный вариант для сытного перекуса или дополнения к гарнирам. Сохраняет летние вкусы и полезные свойства овощей!

Ингредиенты (на 3 банки по 0,5 л)

  • Фасоль белая (вареная) — 400 г
  • Помидоры свежие — 500 г
  • Морковь — 200 г
  • Перец болгарский — 200 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Томатный сок — 200 мл
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Масло подсолнечное — 100 мл
  • Перец чёрный молотый — 0,5 ч. л.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Фасоль предварительно замочите на 8 часов, затем отварите до мягкости. Овощи подготовьте: помидоры и перец нарежьте кубиками, лук — полукольцами, морковь натрите на крупной тёрке. В кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме уксуса, доведите до кипения и томите на медленном огне 50 минут, периодически помешивая.
  2. За 5 минут до окончания готовки влейте уксус, тщательно перемешайте. Горячий салат разложите по стерильным банкам, сразу закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом закатки на зиму. Острая маринованная капуста «По-восточному».

закатки
закрутки
соленья
фасоль
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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