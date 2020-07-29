«Грандиозная подстава»: поклонница озвучила свою правду о ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/fe87bc56-d185-11ea-b0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова является провокацией с целью очернить талантливого актёра. На самом же деле его подставили недоброжелатели. Более того, в момент аварии артиста в машине вовсе не было, заявила одна из его поклонниц, пришедшая в футболке с его портретом к Пресненскому суду Москвы, чтобы поддержать кумира.

По убеждению женщины, за рулём находился каскадёр, а Ефремова накачали алкоголем и наркотиками и потом привезли к месту происшествия и «высадили на клумбу».

Недаром нам этих кадров не показывают! Там был монтаж, вырезана часть кадров. А на украинском ТВ эти кадры были. Мы их добыли. Уже даже известно, кто этот убийца, киллер, который сидел за рулём и подставил Ефремова, — цитирует поклонницу актёра «ПолитЭксперт».

На возражение о том, что на месте ДТП были мотоциклисты, видевшие, что после аварии из машины выходил именно Ефремов, женщина назвала их подставными свидетелями, которые якобы таким образом решили отомстить актёру «за то, что он прошёлся по ним сатирой».

По словам женщины, эту информацию она почерпнула из Интернета, где «многие блогеры проводят свои расследования» резонансной аварии.

Это грандиозная подстава, это покушение на жизнь Ефремова, — высказала уверенность женщина.

29 июля в Пресненском суде Москвы должно было пройти предварительное слушание по возбуждённому в отношении артиста уголовному делу, однако оно было перенесено на сутки.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что Ефремов и накануне суда по-прежнему не признаёт себя виновным.