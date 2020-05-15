Нового потерпевшего в деле Ефремова будет защищать другой адвокат

https://static.news.ru/photo/517e43ee-bade-11ea-a7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Dobsky/Global Look Press

Интересы Виталия Захарова, старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, будет представлять другой адвокат — Сергей Аверцев. Виталий — сын мужчины от первого брака, он был признан одним из потерпевших по делу о резонансной аварии.

В то же время представителем остальных членов семьи скончавшегося мужчины по-прежнему является Александр Добровинский

Он (Виталий — NEWS.ru) имеет право и стал потерпевшим как сын погибшего. У него свой адвокат, — приводит слова Добровинского сайт телеканала «360».

По словам защитника, адвокаты намерены договориться о единой стратегии защиты интересов своих клиентов.

В общей сложности в деле о смертельной аварии сейчас четверо потерпевших: два сына Захарова — Виталий и Валерий, а также его гражданская жена Маргарита и брат Валерий.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По отдельному делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.