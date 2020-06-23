Дело Ефремова могут передать в суд в августе

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Адвокат актёра Михаила Ефремова рассказал о ходе расследования дела артиста. По его словам, оно может поступить в суд в августе.

В настоящее время продолжается расследование, которое должно завершиться через две-три недели. Затем материалы дадут сторонам для ознакомления, а потом направят в прокуратуру, передаёт ТАСС.

Через две или три недели расследование завершат, потом передадут [дело] сторонам для ознакомления, а затем — в прокуратуру, — сказал юрист.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.

Ранее Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.