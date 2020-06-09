Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым умер в больнице

https://static.news.ru/photo/659a8f36-1868-11ea-b590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, скончался в больнице.

Автомобиль актёра въехал в фургон Сергея Захарова на большой скорости. Михаил Ефремов находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.

Сергея Захарова извлекли из фургона и госпитализировали. Утром 9 июня водитель, пострадавший в ДТП, скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает телеканал «360».

Как писал NEWS.ru ранее, в отношении актёра Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Актёру грозит до семи лет тюремного заключения.