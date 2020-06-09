Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Таганский суд отправил под домашний арест актёра Михаила Ефремова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 9 августа 2020 года, — огласила решение судья Альбина Тимакова.
В ходе судебного заседания артист признал вину.
Прокурор поддержала ходатайство следствия и отметила, что Ефремов «нарушил ранее избранную меру пресечения».
Адвокат Елизавета Шаргородская попросила учесть, что её подзащитный — заслуженный артист России, имеет несовершеннолетних детей, а также страдает астмой и ишемической болезнью сердца. Поэтому просила избрать Ефремову более мягкую меру пресечения.
Ефремов обвиняется по пункту «а» ч.4 264 статьи УК — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершенное в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерской фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян. Позже экспертиза покажет, что в его крови обнаружены наркотики.
Изначально, когда потерпевший ещё был жив, актёру назначили подписку о невыезде, но позже статью переквалифицировали на более тяжкую и следствие попросило о домашнем аресте. Утром Ефремов не явился на допрос, позже следователи приехали за ним сами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в анализах Ефремова обнаружили наркотики.
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