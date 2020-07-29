Слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля

https://static.news.ru/photo/8c32c0c4-d17b-11ea-a059-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Пресненский суд Москвы перенёс на 30 июля предварительные слушания уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова.

Причиной тому послужила неявка защиты артиста из-за занятости в других процессах, сообщает ТАСС.

Ранее один из адвокатов Ефремова Эльман Пашаев направил в суд ходатайство о переносе слушаний на 5 августа.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Как писал NEWS.ru, по словам Пашаева, Ефремов тяжело переживает ситуацию, «устал от всего» и хочет, чтобы процесс поскорее закончился независимо от того, каким будет приговор. Адвокат добавил, что на суде актёр будет преимущественно молчать и ждать решения.