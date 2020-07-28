Адвокат: на суде Ефремов будет молчать и ждать решения

https://static.news.ru/photo/77b7ddfa-d0bd-11ea-9924-fa163e074e61_660.jpg Эльмин Пашаев и Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как его подзащитный готовится к суду и будет вести себя на заседаниях. По его словам, артист тяжело переживает ситуацию, «устал от всего» и хочет, чтобы процесс поскорее закончился независимо от того, каким будет приговор.

Адвокат отметил, что Ефремов много читает и смотрит спортивные передачи, чтобы отвлечься от происходящего. Его поддерживают супруга Софья и младшие дети.

Юрист добавил, что проинструктировал актёра насчёт того, каким образом вести себя в процессе и что говорить.

Но у него такой статус, что говорить ничего не придётся, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения, — сказал Пашаев изданию Starhit.

Адвокат также сообщил, что собирается попросить жену Ефремова не присутствовать на заседаниях суда. Он пояснил, что так будет проще и для самого актёра, и для его защиты.

Пресненский суд Москвы назначил предварительное слушание по делу Ефремова на 29 июля. Защита артиста попросила перенести его на 5 августа из-за занятости в других процессах.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом. Как писал NEWS.ru, ему могут продлить меру пресечения, срок которой истекает 9 августа. О её смягчении до подписке о невыезде речи не идёт.