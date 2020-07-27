Источник: Ефремов не нарушал условий домашнего ареста

https://static.news.ru/photo/c28ccdd2-cfef-11ea-8e2e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Актёру Михаилу Ефремову могут продлить действующую меру пресечения о домашнем аресте после смертельного ДТП, которое он устроил в центре Москвы. Артиста поместили на домашний арест до 9 августа.

Со стороны Ефремова за время проведения следственных действий не было ни одного нарушения условий домашнего ареста, он выполнял все наложенные судом ограничения — не выходил из дома, на пользовался никакими средствами связи, общался только с родственниками и адвокатами, — сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, скорее всего, эта мера пресечения будет продлена, речи о подписке о невыезде не идёт. Соблюдение актёром условий местонахождения контролируется при помощи электронного браслета.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Ранее стало известно, что дело Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая приговорила полковника Дмитрия Захарченко, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам, писал NEWS.ru.