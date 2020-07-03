Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП

https://static.news.ru/photo/d6eaf45e-bb57-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Актёр Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам юриста, прежние намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего было продиктовано исключительно тем, что «в ДТП участвовала его машина».

Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно. То есть, данное преступление он не совершал, — сказал Пашаев в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский проинформировал, что подготовил гражданские иски к артисту. Семья погибшего в аварии Сергея Захарова, намерена требовать возмещение вреда. По словам юриста, вдова, сын и брат покойного по-прежнему отказываются от досудебных компенсаций.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если её примут. Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. После этого адвокат актёра заявил, что вопрос о компенсации будет принимать исключительно суд.

Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По отдельному делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пашаев сообщил о налаживании контакта с одним из потерпевших по делу. По его словам, на связь вышел представитель второго сына погибшего — Валерия. Вместе с тем, по словам юриста, появление нового потерпевшего «абсолютно ничего не меняет» и не отразится на размере компенсации. Он также рассказал, что на фоне переживаний из-за происходящего у его подзащитного «обострились болячки». Однако тот отказывается от медицинской помощи.