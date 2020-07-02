«Ему тяжело»: адвокат Ефремова рассказал о состоянии актёра

https://static.news.ru/photo/2ddbd04c-bd0d-11ea-8a25-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Михаила Ефремова на фоне переживаний из-за произошедшего по его вине смертельного ДТП в центре Москвы «обострились болячки», заявил адвокат актёра Эльман Пашаев. По словам юриста, сейчас за артистом присматривает семья.

При этом, утверждает он, Ефремов продолжает отказываться от медицинской помощи.

Чувствует он себя сейчас нормально, но неразговорчивый, состояние подавленное, ему тяжело, — цитирует Пашаева StarHit.

По его словам, актёр коротает время за чтением книг и просмотром телевизора. Правда, предпочитает в основном спортивные каналы и «те, где нет новостей».

Ранее адвокат Ефремова сообщал, что тот перенёс сердечный приступ. Однако диагноз артисту поставили не медики, а сам юрист, заявивший, что его подзащитный изводит себя самобичеванием.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если её примут. Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. После этого адвокат актёра заявил, что вопрос о компенсации будет принимать исключительно суд.

Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По отдельному делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.

Ранее NEWS.ru писал, что Пашаев сообщил о налаживании контакта с одним из потерпевших по делу. По его словам, на связь вышел представитель второго сына погибшего — Валерия. Вместе с тем, по словам юриста, появление нового потерпевшего «абсолютно ничего не меняет» и не отразится на размере компенсации.