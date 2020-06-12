«Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал видеообращение

https://static.news.ru/photo/4e15e3d8-acf6-11ea-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актёр Михаил Ефремов, который спровоцировал 8 июня смертельное ДТП в центре Москвы, сев за руль пьяным, записал видео с извинениями.

Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего.

Но я всё равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. Если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. — сказал он.

Ефремов подчеркнул, что ему известно мнение многих о том, что актёр попробует «отмазаться», но он не собирается этого делать, да и считает это невозможным, так как это видели все, да и он сам, когда «проспался и пришёл в себя от шока».

Я не понимаю, как дальше жить... Слава богу, мама моя не увидела. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего, — заключил артист.

Видеозапись размещена на YouTube-канале «Гражданин поэт».

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой в квартиру к актёру Михаилу Ефремову. Полицейские намерены проконтролировать условия соблюдения домашнего ареста. Артист не стал сопротивляться и пустил силовиков к себе домой.