Адвокат Ефремова рассказал, кто из семьи погибшего в ДТП «готов к диалогу»

https://static.news.ru/photo/8435b806-bcd9-11ea-95b1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/Global Look Press

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова, заявил, что на связь с ним вышел второй сын погибшего Сергея Захарова Валерий. Он стал четвёртым потерпевший в деле о смертельном ДТП.

Мне кто-то звонил от Валерия на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был, — отметил юрист в интервью StarHit.

Пашаев похвалил сына погибшего в аварии водителя фургона.

Видимо, парень понимает, что идёт семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет, — пояснил защитник Ефремова.

Он уточнил, что появление нового потерпевшего «абсолютно ничего не меняет» и не отразится на размере компенсации. Её всё равно установит суд.

ДТП на Смоленской площади Москвы произошло 8 июня. Jeep Grand Cherokee с Ефремовым за рулём врезался в фургон рязанца Сергея Захарова. Врачи не смогли спасти жизнь мужчины. В момент ДТП Ефремов был пьян. Ему теперь грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Ефремов сойдёт с ума, когда узнает, какая борьба за деньги развернулась между родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом свидетельствует рост числа потерпевших, которым хочется получить от Ефремова компенсацию за гибель «кормильца». Такого мнения придерживается адвокат актёра Эльман Пашаев.