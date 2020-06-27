Диагноз «сердечный приступ» Ефремову поставил его адвокат

https://static.news.ru/photo/122ba6ac-b91f-11ea-bf76-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Диагноз «сердечный приступ» был поставлен устроившему смертельное ДТП в Москве актёру Михаилу Ефремову не медиками, а его адвокатом Эльманом Пашаевым.

Сам юрист в разговоре с журналистами рассказал, что на состояние здоровья подзащитного повлияло «самобичевание» после аварии. Пашаев сообщил, что Ефремов до сих пор не отошёл от шокового состояния. Это, по словам адвоката, и привело артиста к «сердечному приступу».

Я его, конечно, поругал за то, что скорую помощь не вызывает. Я объяснял, что это не нарушение домашнего ареста. Это не головная боль, это сердце. Все симптомы были похожи, — сообщил Пашаев в разговоре с сотрудниками «Пятого канала».

Удар произошёл вечером 24 июня. На следующий день была годовщина с момента смерти матери артиста.

Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. На своём Jeep Grand Cherokee актёр выехал на встречную полосу, где протаранил фургон Lada службы по доставке еды. Второй участник ДТП скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Защитник актёра заявил, что Ефремов пытался неоднократно связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремова уже «похоронили заживо». Он живой человек, которого не стоит казнить без суда и следствия, заявил коллега и товарищ артиста Дмитрий Харатьян.