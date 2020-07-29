Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

https://static.news.ru/photo/e129b55a-d17c-11ea-8b03-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Агентство «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, отказался признать вину. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, отказ артиста зафиксирован в материалах дела.

Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела, — цитирует его ТАСС.

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста перенесено на 30 июля. Оно отложено из-за неявки адвоката Ефремова, сообщили в Пресненском суде Москвы.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Ранее NEWS.ru писал, что Ефремов в суде отказался считать себя актёром, заявив, что является индивидуальным предпринимателем.