Ефремов заявил в суде, что он не актёр

https://static.news.ru/photo/9cc63846-d179-11ea-a555-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, заявил, что не является актёром. Об этом рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

29 июля в Пресненском суде Москвы должно было пройти предварительное слушание по возбуждённому в отношении артиста уголовному делу, однако оно было перенесено на сутки.

Он заявил, что не актёр, а индивидуальный предприниматель, — цитирует Добровинского ТАСС.

Адвокат отметил, что у обвиняемого «нормальное состояние, спокойное».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что во время следствия Ефремов отказался от дачи показаний.