Источник: Ефремов во время следствия отказался от дачи показаний

https://static.news.ru/photo/9d02226c-d173-11ea-915f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Агентство «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, во время следствия отказался от дачи показаний.

Он до сих пор не дал показания. Возможно, у него такая позиция. Возможно, он сделает это в ходе судебного заседания, — сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

29 июля артиста увезли в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание. При выходе из своей квартиры на вопросы журналистов Ефремов не отвечал.

Как сообщает РИА Новости, предварительное слушание дела Ефремова с большой вероятностью будет отложено из-за неявки его адвокатов. Ранее они предупреждали, что из-за занятости в других процессах не смогут принять участие в заседании. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил ходатайство о переносе заседания на дату после 5 августа.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом.

Ранее адвокат актёра рассказал, как его подзащитный готовится к суду и будет вести себя на заседаниях. По его словам, артист тяжело переживает ситуацию, «устал от всего» и хочет, чтобы процесс поскорее закончился независимо от того, каким будет приговор, писал NEWS.ru.