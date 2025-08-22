Говядину готовлю так — получается нежной без многочасового тушения

Тушенная говядина с грибами в нежном соусе — это сытное и при этом диетическое блюдо с идеальным балансом белков и углеводов. Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается невероятно мягким, а грибной соус придает ему особый аромат. Такой вариант отлично подойдет для правильного питания.

Для приготовления нарежьте 600 г постной говядины брусочками. Обжарьте на сковороде 2 нарезанных луковицы и 300 г шампиньонов в течение 7 минут. Добавьте мясо и готовьте еще 10 минут. Положите 1 ст. л. горчицы, 1 ст. л. томатной пасты и листики 2 веточек тимьяна. Влейте 100 мл воды и тушите под крышкой около 30 минут до мягкости мяса. Затем добавьте 2 ст. л. йогурта и 200 мл обезжиренного молока, доведите до кипения, приправьте по вкусу и тушите еще 5 минут.

Говядина получается нежной и тает во рту, а соус с легкой кислинкой от йогурта идеально дополняет вкус мяса.

