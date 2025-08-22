Готовлю сразу двойную порцию — эти колечки из перцев разлетаются на ура

Готовлю сразу двойную порцию — эти колечки из перцев разлетаются на ура

Кольца жареного перца с начинкой — это оригинальная и вкусная закуска, которая украсит любой стол. Сочетание хрустящего перца, нежной куриной начинки и расплавленного сыра создает неповторимый вкус. Блюдо готовится быстро и просто, но выглядит по-настоящему празднично.

Для приготовления нарежьте болгарский перец кольцами шириной 2–3 см. Куриное филе и шампиньоны мелко порубите, обжарьте с луком до готовности. Добавьте рубленую зелень и немного тертого сыра. Полученной начинкой заполните кольца из перца, сверху посыпьте оставшимся сыром. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой, пока сыр не расплавится.

Готовые перцы получаются с хрустящей корочкой и сочной начинкой внутри. Подавать лучше горячими, украсив свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с овощными салатами или может стать самостоятельной закуской.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.