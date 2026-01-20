Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:10

Готовлю тыквенный хлеб на дрожжевом тесте — ароматная выпечка, которая долго не черствеет и пахнет уютом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете способ добавить в рацион больше овощей? Этот хлеб — отличное решение. Тыква богата витаминами, а в сочетании с цельнозерновой мукой получается по-настоящему полезная выпечка.

250 г тыквы отвариваю до мягкости, сливаю воду и разминаю в пюре. В большой миске смешиваю теплое тыквенное пюре, 140 мл теплой воды, 1 ч. л. сахара. Добавляю 1 ч. л. сухих дрожжей и 2 ст. л. муки из общего количества (500 г), перемешиваю, накрываю пленкой и оставляю на 15 минут для активации дрожжей.

Добавляю 1 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Постепенно ввожу оставшуюся муку и вымешиваю эластичное тесто около 10 минут. Собираю тесто в шар, перекладываю в смазанную маслом миску, накрываю и оставляю в теплом месте на 1 час — оно увеличится в 3 раза. Обминаю подошедшее тесто и оставляю еще на 30 минут.

Формирую буханку, выкладываю на противень с пергаментом. Делаю острым ножом надрез по поверхности, посыпаю семечками и мукой. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 15 минут, затем убавляю температуру до 170 °C и выпекаю еще 20 минут. Готовый хлеб полностью остужаю на решетке.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
