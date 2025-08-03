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03 августа 2025 в 15:42

Готовлю малиновое желе за 10 минут — ни варки, ни лишней суеты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматное малиновое желе без стерилизации — лучший способ сохранить вкус лета. Всего два ингредиента, минимум усилий и никакой возни с банками. Готовится легко, а результат радует всю зиму.

Ингредиенты:

  • малина — 1 кг;
  • сахар — 1 кг.

Приготовление:

  1. Малину перебрать, удалить листья и мусор.
  2. Засыпать сахаром в пропорции 1:1.
  3. Аккуратно перемешать, не раздавливая ягоды.
  4. Оставить на 4–6 часов или на ночь для выделения сока.
  5. Снова перемешать и разложить по чистым сухим банкам.
  6. Сверху насыпать тонкий слой сахара.
  7. Закрыть капроновыми крышками и убрать в холод.

Через пару дней получится густое натуральное желе. Прекрасно хранится в холодильнике до весны и идеально сочетается с блинчиками, тостами или сырниками!

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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