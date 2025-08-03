Готовлю малиновое желе за 10 минут — ни варки, ни лишней суеты

Готовлю малиновое желе за 10 минут — ни варки, ни лишней суеты

Ароматное малиновое желе без стерилизации — лучший способ сохранить вкус лета. Всего два ингредиента, минимум усилий и никакой возни с банками. Готовится легко, а результат радует всю зиму.

Ингредиенты:

малина — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Приготовление:

Малину перебрать, удалить листья и мусор. Засыпать сахаром в пропорции 1:1. Аккуратно перемешать, не раздавливая ягоды. Оставить на 4–6 часов или на ночь для выделения сока. Снова перемешать и разложить по чистым сухим банкам. Сверху насыпать тонкий слой сахара. Закрыть капроновыми крышками и убрать в холод.

Через пару дней получится густое натуральное желе. Прекрасно хранится в холодильнике до весны и идеально сочетается с блинчиками, тостами или сырниками!

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.