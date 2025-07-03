Готовлю играючи за 15 минут! «Козел в огороде» — этот салат полюбят все!

Готовлю играючи за 15 минут! «Козел в огороде» — этот салат полюбят все!

Салат «Козел в огороде» — яркий микс свежих вкусов! Этот салат — настоящий праздник цвета и вкуса на вашей тарелке! Сочетание хрустящих овощей, нежного куриного филе и пикантного маринованного лука создает гармоничную композицию, которая удивит даже искушенных гурманов. А главное — готовится играючи из доступных продуктов!

Начните с подготовки овощей: 2 картофелины нарежьте брусочками и обжарьте до золотистой корочки, посолите и дайте остыть. 2 свеклы и 2 моркови отварите до готовности (или используйте сырые для хруста) и натрите на крупной терке. 200 г капусты тонко нашинкуйте, 200 г куриного филе отварите и нарежьте соломкой.

Для маринованного лука: 2 луковицы нарежьте полукольцами, залейте кипятком с 1 ст. л. уксуса на 5 минут, затем слейте жидкость. Зелень мелко порубите.

На большое плоское блюдо выложите все ингредиенты красивыми секторами: картофель, свеклу, морковь, капусту, курицу, 200 г зеленого горошка и лук. В центр поместите майонез, посыпьте зеленью. Подавайте, перемешивая компоненты непосредственно в тарелке, чтобы сохранить текстуру каждого ингредиента.

Этот салат хорош тем, что каждый может создать свой идеальный микс, сочетая только любимые ингредиенты. Попробуйте — и «Козел в огороде» станет частым гостем на вашем столе!

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