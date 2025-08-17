Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 18:01

Готовлю этот компот, и зимой не болеем: из яблок и облепихи — рецепт на 3 л

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю этот компот из яблок и облепихи, и зимой не болеем. Этот янтарный напиток сочетает медовую сладость яблок с яркой кислинкой облепихи, создавая идеальный баланс вкуса с легкими тропическими нотками.

На 3-литровую банку возьмите: 1 стакан облепихи (перебрать, не мыть), 2 средних яблока (нарезать дольками без семян), 250 г сахара, 1/3 ч. л. лимонной кислоты, 2,7 л воды. В стерильную банку уложите ягоды и яблоки. Воду с сахаром и лимонной кислотой доведите до кипения, залейте плоды, прикройте крышкой на 10 минут. Слейте жидкость, снова прокипятите и окончательно залейте в банку.

Закатайте, переверните, укутайте на сутки. Такой компот сохраняет 90% витамина С из облепихи и пектины из яблок, укрепляя иммунитет. Подавайте слегка разбавленным — его янтарный цвет и фруктовый аромат напомнят о лете! Храните до 1,5 лет.

Ранее стало известно, как приготовить малиновый компот, который превзойдет все лимонады.

компоты
рецепты
яблоки
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
