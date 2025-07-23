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23 июля 2025 в 00:15

Этот малиновый компот превзойдет все лимонады: рецепт на 3-литровую банку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот малиновый компот перевернет представление о заготовках и превзойдет все лимонады. В нем сладость спелой малины идеально сочетается с цитрусовой свежестью и легкой мятной прохладой. Напиток получается рубинового цвета с насыщенным ягодным ароматом и умеренно сладким вкусом.

Рецепт на 3-литровую банку: вам понадобится 400 г свежей малины, 1 крупный лимон, 1 стакан сахара, 5–7 листиков мяты, 2,5 л воды. Малину аккуратно промойте, лимон нарежьте кружочками вместе с кожурой. В стерильную банку уложите ягоды, лимон и мяту. Воду доведите до кипения, растворите сахар, прокипятите 3 минуты. Залейте кипящим сиропом содержимое банки, сразу закатайте.

Переверните, укутайте в одеяло на сутки. Перед употреблением разбавляйте холодной водой или минералкой (1:1) — получится газированный лимонад с искрящимся вкусом лета, который прекрасно утоляет жажду и дарит заряд витаминов.

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малина
рецепты
ягоды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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