Клубничный мармелад из 3 ингредиентов — это сладко, просто, без химии

Клубничный мармелад из 3 ингредиентов — это сладко, просто, без химии

Нежный клубничный мармелад с насыщенным ягодным вкусом и приятной упругой текстурой можно приготовить за 15 минут из трех ингредиентов. Это сладко, просто и без химии!

Вам понадобится 500 г свежей клубники, 250 г сахара и 20 г желатина. Клубнику измельчите в блендере, протрите через сито, добавьте сахар и доведите до кипения. Влейте предварительно замоченный желатин, размешайте до полного растворения и разлейте по формам. Через 4 часа в холодильнике мармелад готов!

Преимущества этого рецепта — простота, отсутствие искусственных добавок и потрясающий натуральный вкус лета. Такой мармелад можно добавлять в десерты, украшать им выпечку или просто наслаждаться с чаем.

Он сохраняет яркий клубничный аромат и легкую кислинку, а благодаря желатину получается именно той консистенции, которую так приятно жевать.

Ранее стало известно, как приготовить мороженое из банана и черешни.