Готовлю эти сырные плюшки чуть ли не каждый день: съедают моментально

Готовлю эти сырные плюшки чуть ли не каждый день: съедают моментально

Сырные плюшки — это восхитительная выпечка с хрустящей золотистой корочкой и нежной сырной начинкой внутри. Ароматные, с насыщенным сырным вкусом и легкой солоноватой ноткой, они идеально подходят к чаю или как перекус.

Для приготовления замесите тесто из 250 г муки, 150 г натертого сыра, 100 г размягченного сливочного масла, 1 яйца и щепотки соли. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3–4 мм, нарежьте на полоски шириной 2 см. Каждую полоску сверните в розочку, формируя плюшки. Выложите на противень, смажьте желтком. Выпекайте 20 минут при 180 °C до румяности.

Горячие сырные розочки хрустят, а внутри тянутся аппетитными сырными нитями. Подавайте их теплыми и будьте готовы к тому, что их съедают моментально. Готовлю их чуть ли не каждый день, еще ни разу не оставались.

Ранее стало известно, как приготовить сырные пирожки на сковороде без лепки.