Булочки-пиццы с ароматной начинкой! Вкуснейшее тесто, и удобные как пирожки

Булочки-пиццы с ароматной начинкой! Вкуснейшее тесто, и удобные как пирожки

Булочки-пиццы с ароматной начинкой! Вкуснейшее тесто, и удобные как пирожки! Эти аппетитные булочки сочетают в себе пышность домашнего хлеба и вкус настоящей пиццы! Идеальный вариант для перекуса, пикника или детского праздника.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 500 г

Дрожжи сухие — 2 ч. л.

Вода теплая — 300 мл

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Чеснок сушеный — 1/2 ч. л.

Смесь итальянских трав — 1 ч. л.

Для начинки

Томатная паста — 2 ст. л.

Ветчина — 150 г

Пепперони — 50 г

Моцарелла — 150 г

Шампиньоны — 100 г

Сладкий перец — 1 шт.

Орегано — по вкусу

Приготовление

В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте масло, соль, чеснок и специи. Постепенно введите муку, замесите эластичное тесто. Накройте и оставьте в теплом месте на 1 час. Для начинки: грибы и перец обжарьте 3–4 минуты. Ветчину и пепперони нарежьте кубиками, сыр натрите. Подошедшее тесто разделите на 12 частей. Каждую раскатайте в кружок, смажьте томатной пастой, выложите начинку, оставив края. Защипните, формируя булочку, и выложите швом вниз на противень. Выпекайте 20 минут при 180°C до золотистого цвета. За 5 минут до готовности можно посыпать оставшимся сыром.

Ранее мы готовили пиццу за 5 минут на сковороде! Хит без возни с тестом.