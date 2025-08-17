Булочки-пиццы с ароматной начинкой! Вкуснейшее тесто, и удобные как пирожки! Эти аппетитные булочки сочетают в себе пышность домашнего хлеба и вкус настоящей пиццы! Идеальный вариант для перекуса, пикника или детского праздника.
Ингредиенты
- Мука пшеничная — 500 г
- Дрожжи сухие — 2 ч. л.
- Вода теплая — 300 мл
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Чеснок сушеный — 1/2 ч. л.
- Смесь итальянских трав — 1 ч. л.
Для начинки
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Ветчина — 150 г
- Пепперони — 50 г
- Моцарелла — 150 г
- Шампиньоны — 100 г
- Сладкий перец — 1 шт.
- Орегано — по вкусу
Приготовление
- В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте масло, соль, чеснок и специи. Постепенно введите муку, замесите эластичное тесто. Накройте и оставьте в теплом месте на 1 час.
- Для начинки: грибы и перец обжарьте 3–4 минуты. Ветчину и пепперони нарежьте кубиками, сыр натрите.
- Подошедшее тесто разделите на 12 частей. Каждую раскатайте в кружок, смажьте томатной пастой, выложите начинку, оставив края. Защипните, формируя булочку, и выложите швом вниз на противень.
- Выпекайте 20 минут при 180°C до золотистого цвета. За 5 минут до готовности можно посыпать оставшимся сыром.
