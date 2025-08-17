Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025

Булочки-пиццы с ароматной начинкой! Вкуснейшее тесто, и удобные как пирожки! Эти аппетитные булочки сочетают в себе пышность домашнего хлеба и вкус настоящей пиццы! Идеальный вариант для перекуса, пикника или детского праздника.

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 500 г
  • Дрожжи сухие — 2 ч. л.
  • Вода теплая — 300 мл
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Чеснок сушеный — 1/2 ч. л.
  • Смесь итальянских трав — 1 ч. л.

Для начинки

  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Ветчина — 150 г
  • Пепперони — 50 г
  • Моцарелла — 150 г
  • Шампиньоны — 100 г
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Орегано — по вкусу

Приготовление

  1. В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте масло, соль, чеснок и специи. Постепенно введите муку, замесите эластичное тесто. Накройте и оставьте в теплом месте на 1 час.
  2. Для начинки: грибы и перец обжарьте 3–4 минуты. Ветчину и пепперони нарежьте кубиками, сыр натрите.
  3. Подошедшее тесто разделите на 12 частей. Каждую раскатайте в кружок, смажьте томатной пастой, выложите начинку, оставив края. Защипните, формируя булочку, и выложите швом вниз на противень.
  4. Выпекайте 20 минут при 180°C до золотистого цвета. За 5 минут до готовности можно посыпать оставшимся сыром.

Ранее мы готовили пиццу за 5 минут на сковороде! Хит без возни с тестом.

Ольга Шмырева
