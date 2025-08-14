Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 00:05

Готовлю эти баклажаны пармиджано вместо мяса: нежнейшие овощи под сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю эти баклажаны пармиджано вместо мяса. Это роскошное блюдо с нежнейшими слоями обжаренных баклажанов, томленных в ароматном томатном соусе под хрустящей сырной корочкой.

Для приготовления возьмите: 2 крупных баклажана, 300 г томатного соуса, 200 г моцареллы, 100 г пармезана, 2 яйца, 100 г муки, 100 г панировочных сухарей, базилик, оливковое масло, соль. Баклажаны нарежьте кружками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 20 минут. Обсушите, обваляйте в муке, взбитых яйцах и сухарях, обжарьте до золотистой корочки. В форму выложите слоями: соус — баклажаны — моцарелла — пармезан — базилик. Повторите 2–3 слоя. Запекайте 25 минут при 180 °C до пузырящегося сыра.

Дайте настояться 10 минут — и перед вами настоящее кулинарное искусство из нежнейших овощей в томате под сырной корочкой! Бархатистая текстура баклажанов, кисло-сладкие нотки соуса, сливочность моцареллы и пикантная терпкость пармезана создают идеальную гармонию.

Ранее стало известно, как приготовить курицу пармиджано с хрустящей корочкой.

