Готовим ватерзой как в Брюгге — бельгийская вкуснятина с рыбкой

Бельгийский рыбный ватерзой — это традиционный суп с нежной текстурой и насыщенным вкусом моря. Сочетание красной рыбы, овощей и сливочной заправки создает гармоничный и сытный обед. Этот рецепт особенно хорош в холодное время года, когда хочется чего-то согревающего и ароматного.

Для приготовления обжарьте на растительном масле нарезанные морковь, сельдерей и шампиньоны. Добавьте картофель кубиками и залейте рыбным бульоном (приготовленным из обрези красной рыбы). Варите 15 минут, затем добавьте кусочки горбуши и готовьте еще 10 минут. Для заправки смешайте желток со сливками, солью и перцем, аккуратно введите в суп, не доводя до кипения. Подавайте горячим, украсив петрушкой.

Готовый суп получается густым, с нежным вкусом рыбы и легкой сливочной ноткой. Овощи придают ему насыщенность, а заправка делает текстуру особенно бархатистой.

