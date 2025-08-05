Готовим конфеты из клюквы: вкуснятина в сахарной глазури

Клюквенные конфеты — это взрыв яркого вкуса, где природная кислинка ягод гармонично сочетается с нежной сладостью сахарной глазури. Готовится эта вкуснятина просто и недолго.

Рецепт: промойте 300 г свежей клюквы (можно замороженной), обсушите на бумажном полотенце. В сотейнике растопите 200 г сахара с 50 мл воды до состояния густого сиропа (капля не должна растекаться на тарелке). Быстро обмакните каждую ягоду в горячий сироп, используя зубочистку, затем сразу обваляйте в сахарной пудре или кокосовой стружке. Выложите на пергамент и дайте застыть в течение одного-двух часов.

Готовые конфеты порадуют контрастом текстур: хрустящая сахарная корочка сменяется сочной ягодной серединкой с освежающей кислинкой. Храните в герметичной таре в холодильнике до двух недель — это идеальный полезный десерт к чаю, который оценят и взрослые, и дети.

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