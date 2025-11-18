Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 07:17

Готовим кальмара в корейском стиле — этот салат-минутка покорил всю семью пикантностью и вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно поужинать без вреда для фигуры. Нежные кальмары, хрустящая морковь по-корейски и пикантный чеснок создают освежающий вкусовой баланс. Всего 97 калорий в порции — можно не отказывать себе даже на диете.

Готовлю я так: 90 граммов моркови натираю на специальной терке для корейской моркови. Добавляю один измельченный зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Слегка разминаю морковь руками, чтобы она пустила сок, и оставляю мариноваться. 120 граммов кальмаров опускаю в кипящую воду на 2–3 минуты — важно не переварить, иначе они станут резиновыми. Готовые кальмары нарезаю тонкой соломкой и смешиваю с морковью. Заправляю 20 граммами творожного сыра — он делает салат нежным и кремовым. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Эндокринолог развеяла миф о запивании еды
Здоровье/красота
Эндокринолог развеяла миф о запивании еды
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
Общество
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Три картошки и творожный сыр — готовлю канадский Путин. Никакой политики, только вкуснота!
Общество
Три картошки и творожный сыр — готовлю канадский Путин. Никакой политики, только вкуснота!
Салат «Снежный вальс» на Новый год — не рецепт, а сказка: сметают со стола быстрее оливье
Общество
Салат «Снежный вальс» на Новый год — не рецепт, а сказка: сметают со стола быстрее оливье
еда
рецепты
кальмары
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овечкин установил новый рекорд
Экс-замглавы Петербурга обвинили в крупном хищении
Девять детей стали жертвами крупного пожара в Казахстане
Патрульный автомобиль заблокировал движение в Чертаново
На Украине заявили об «иудском» плане Умерова против Ермака и Зеленского
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане
Покушение на Шойгу организовывал фигурант другого резонансного дела
Казак из консульства РФ в Австралии возмутился тюремными условиями
Инфекционист объяснил, как предотвратить заражение паротитом
Замороженные ягоды, творожный сыр — крем-чиз для десертов готов за 15 минут
Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии
Новогодние каникулы — 2026 в Подмосковье: топ направлений, цены, условия
«Глупейшая вещь»: лидер Pink Floyd осудил идеи Запада об отправке Tomahawk
Чудо под «Бабой-ягой», штурм в Северске: новости СВО к утру 18 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 ноября: инфографика
Лопнувшие коммуникации оставили без тепла и воды жителей Ангарска
Командир снайперов рассказал, как освобождался Рог под Красноармейском
Звонившие из Финляндии в Россию засекли одну странную деталь на линии
Глава фонда ВСУ заявил о бедственном положении Украины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 ноября
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.