Готовим главную звезду зимних застолий: хрустящий огуречный салат

Огуречный салат — это ароматная закуска с ярким вкусом, где кисло-сладкий маринад подчеркивает свежесть огурцов, а чеснок и зелень добавляют пикантные нотки. Этот хрустящий салат станет главной звездой зимних застолий.

Для приготовления нарежьте 2 кг молодых огурцов кружочками, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, пучок укропа и 1 нарезанную луковицу. Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды с 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл уксуса 9%, 5 горошинами черного перца и 2 лавровыми листами. Залейте огурцы горячим маринадом, оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость, снова доведите до кипения и сразу разлейте по стерильным банкам. Закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Готовый салат порадует насыщенным вкусом с идеальным балансом кислинки и сладости — огурцы остаются хрустящими, а пряный аромат чеснока и укропа делает закуску беспроигрышным вариантом для зимнего застолья.

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