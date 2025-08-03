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03 августа 2025 в 21:31

Готовим главную звезду зимних застолий: хрустящий огуречный салат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огуречный салат — это ароматная закуска с ярким вкусом, где кисло-сладкий маринад подчеркивает свежесть огурцов, а чеснок и зелень добавляют пикантные нотки. Этот хрустящий салат станет главной звездой зимних застолий.

Для приготовления нарежьте 2 кг молодых огурцов кружочками, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, пучок укропа и 1 нарезанную луковицу. Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды с 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл уксуса 9%, 5 горошинами черного перца и 2 лавровыми листами. Залейте огурцы горячим маринадом, оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость, снова доведите до кипения и сразу разлейте по стерильным банкам. Закатайте крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Готовый салат порадует насыщенным вкусом с идеальным балансом кислинки и сладости — огурцы остаются хрустящими, а пряный аромат чеснока и укропа делает закуску беспроигрышным вариантом для зимнего застолья.

Ранее стало известно, как приготовить на зиму салат из капусты и перца в медовом рассоле.

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домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
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