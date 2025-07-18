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18 июля 2025 в 23:01

Сладкий салат в банке: хрустящая капуста с перцем в медовом рассоле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий салат из капусты с перцем в медовом рассоле — это хрустящая, сочная закуска с идеальным балансом сладости и легкой кислинки, которая готовится в банке.

Для приготовления нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты, нарежьте 2 сладких перца соломкой, добавьте 1 натертую морковь. Плотно уложите овощи в стерильные банки. Приготовьте рассол: вскипятите 1 л воды с 200 г сахара, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%, 3 лавровыми листами и 5 горошинами душистого перца.

Горячим рассолом залейте овощи, закатайте банки и переверните до остывания. Затем уберите в холодильник. Через 2 дня салат готов к употреблению — он отлично подходит к мясу, картошке или просто с черным хлебом! Капуста остается хрустящей, упругой, а болгарский перец добавляет яркий цвет и свежий вкус.

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капуста
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рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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