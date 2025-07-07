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07 июля 2025 в 19:48

Варенье из роз: вкуснятина, от которой все ахнут — готовим за копейки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из роз поражает нежным цветочным вкусом с медовыми нотками и тонкой кислинкой. От этой вкуснятины все ахнут, а приготовить ее можно за копейки — закупить придется только сахар.

Чтобы приготовить ароматное варенье из роз, понадобится 300 г свежих лепестков (можно собрать их у себя на даче утром). Промойте их, обсушите, удалите белые горькие основания и перетрите с 200 г сахара, оставив на 6 часов для выделения сока.

В кастрюле вскипятите 500 мл воды, добавьте 500 г сахара и варите сироп 5 минут, затем всыпьте подготовленные лепестки. Варите на медленном огне 20–25 минут, пока лепестки не станут прозрачными, добавив сок 1 лимона для сохранения цвета.

Готовое варенье разлейте по стерильным банкам и закатайте. Этот изысканный десерт хранится до года и станет вашей визитной карточкой! Главный секрет успеха — не переварить лепестки, чтобы они сохранили форму и цвет, а также использовать свежие розы, когда их аромат наиболее сильный.

Ранее стало известно, как приготовить мармелад из черной смородины.

варенье
розы
рецепты
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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