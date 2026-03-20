Мартовские апельсины: последний шанс сварить ароматный джем — простой рецепт без сложностей

Мартовские апельсины сочные и сладкие, идеально подходят для домашнего джема. Не упустите последний шанс сварить самый ароматный джем. Рассказываем простой рецепт без сложностей.

Апельсиновый джем идеален для тостов, блинов, оладий или как начинка для выпечки.

Для приготовления понадобится: 1 кг апельсинов (лучше с тонкой кожурой), 500 г сахара, сок половины лимона.

Способ приготовления: апельсины тщательно вымойте щеткой. Два-три апельсина можно оставить с цедрой для более насыщенного вкуса. Остальные очистите от кожуры. Нарежьте апельсины мелкими кубиками, удаляя косточки. Сложите в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и оставьте на 2-3 часа, чтобы выделился сок. Добавьте лимонный сок. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите, периодически помешивая, 40-60 минут до загустения. Готовность проверьте, капнув немного джема на холодную тарелку — капля не должна растекаться. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам и закатайте крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.

