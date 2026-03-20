Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 15:01

Мартовские апельсины: последний шанс сварить ароматный джем — простой рецепт без сложностей

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мартовские апельсины сочные и сладкие, идеально подходят для домашнего джема. Не упустите последний шанс сварить самый ароматный джем. Рассказываем простой рецепт без сложностей.

Апельсиновый джем идеален для тостов, блинов, оладий или как начинка для выпечки.

Для приготовления понадобится: 1 кг апельсинов (лучше с тонкой кожурой), 500 г сахара, сок половины лимона.

Способ приготовления: апельсины тщательно вымойте щеткой. Два-три апельсина можно оставить с цедрой для более насыщенного вкуса. Остальные очистите от кожуры. Нарежьте апельсины мелкими кубиками, удаляя косточки. Сложите в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и оставьте на 2-3 часа, чтобы выделился сок. Добавьте лимонный сок. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите, периодически помешивая, 40-60 минут до загустения. Готовность проверьте, капнув немного джема на холодную тарелку — капля не должна растекаться. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам и закатайте крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.

Проверено редакцией
Общество
апельсины
варенье
джемы
рецепты
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.