Варенье — два ингредиента: вот как я перестал покупать магазинные джемы

Варенье — два ингредиента: вот как я перестал покупать магазинные джемы

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить варенье? Но именно в этой простоте кроется алхимия. Земляника и сахар — всего два компонента, которые в умелых руках превращаются в густой ароматный десерт.

Что понадобится

Земляника (лесная или садовая) — 1 кг, сахарный песок — 800 г (или по вкусу).

Как готовлю

Ягоды тщательно перебираю, удаляя мусор и подпорченные плоды, после чего промываю под проточной водой и обязательно обсушиваю. Затем срезаю все плодоножки с листиками.

Подготовленную землянику пересыпаю в глубокую миску, засыпаю сахаром и оставляю в прохладном месте на 8–10 часов, чтобы ягоды пустили сок. По истечении времени перекладываю массу в широкий таз или кастрюлю с толстым дном, ставлю на средний огонь и довожу до кипения.

Как только варенье закипит, убавляю огонь до минимума и варю ровно 25 минут, периодически встряхивая посуду круговыми движениями и снимая образующуюся пену. Важно: не перемешиваю ложкой, чтобы сохранить целостность ягод.

Готовое горячее варенье разливаю по сухим стерилизованным банкам. Для надежного хранения провожу дополнительную стерилизацию: помещаю банки в большую кастрюлю с кипящей водой (пол-литровые на 10 минут, литровые на 20).

Затем герметично закрываю крышками, переворачиваю вверх дном и оставляю остывать при комнатной температуре. Храню заготовку в темном прохладном месте.