14 февраля 2026 в 09:35

Гости на пороге, а у меня — творожные «Треугольники» с сахарной корочкой. Тесто за 5 минут, начинка из яблока — улетают вмиг

Фото: D-NEWS.ru
Эти творожные треугольники с сахарной корочкой — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда гости уже на пороге, а в холодильнике только пачка творога и пара яблок. Их необычность в том, что нежнейшее тесто без дрожжей готовится за минуту, а сочная яблочная начинка с корицей превращается в ароматную карамель прямо в духовке, создавая хрустящую сладкую корочку. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, слоистые треугольники с золотистым сахарным краем, который аппетитно хрустит, и нежная, тающая во рту серединка с пряным яблочным ароматом. Они исчезают с тарелки быстрее, чем заваривается чай, а гости уходят не с пустыми руками, а с записанным рецептом.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 200 г муки, щепотка соли, 1 ч. ложка разрыхлителя. Для начинки: 2 кисло-сладких яблока, 3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка корицы. Творог разомните вилкой с мягким маслом, добавьте соль, разрыхлитель и муку, замесите эластичное тесто. Уберите в холодильник на 15 минут. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром и корицей. Раскатайте тесто в круг, нарежьте на сегменты. На широкий край каждого выложите начинку и сверните треугольником, защипнув края. Каждый треугольник обмакните одной стороной в сахар и выложите на противень сахарной стороной вверх. Выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяного цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

