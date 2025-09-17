Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 08:30

Горячие бутерброды нового уровня: рецепт для быстрого перекуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если привычная колбаса закончилась, не спешите идти в магазин. Вкусный и сытный завтрак можно приготовить буквально из того, что есть под рукой. И результат приятно удивит — простой перекус получится ярким по вкусу, аппетитным и без лишних затрат.

Многие помнят, как в детстве делали горячие бутерброды на сковороде или в микроволновке. Сегодня мы обновим этот рецепт и предложим более интересную версию — с сочным помидором, зелёным луком и тянущимся сыром. Такой бутерброд станет находкой, когда нужно быстро утолить сильный голод.

Ингредиенты

  • Хлеб — 2 ломтика
  • Помидор — 1–2 ломтика
  • Зелёный лук — 1 перышко
  • Майонез — 2 ст. ложки
  • Сыр тёртый — 20 г
  • Растительное или сливочное масло — для жарки

Приготовление

Шаг 1. Возьмите два ломтика хлеба. Подойдёт как готовый нарезной, так и булка-«кирпич». Смажьте внутренние стороны ломтиков майонезом.

Шаг 2. Мелко нарежьте зелёный лук, посыпьте им хлеб. На один из ломтиков выложите кусочки помидора и присыпьте тёртым сыром.

Шаг 3. Соедините ломтики, чтобы начинка оказалась внутри. Обжарьте бутерброд до золотистой корочки с обеих сторон на сковороде с маслом. Если готовить в микроволновке, получится быстрее, но без хрустящей поверхности.

В итоге вы получите сытный горячий перекус, который одинаково понравится и взрослым, и детям.

Когда куриная грудка превращается в сухой и жёсткий кусок, даже опытный кулинар теряет уверенность. Но существует способ, позволяющий сохранить её сочность без маринадов и специй.

