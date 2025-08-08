Главный промах перед копкой картофеля — 90% совершают его неосознанно

Главной промах перед копкой картофеля — игнорировать состояние ботвы. Эту ошибку 90% людей совершают неосознанно. Многие спешат выкопать клубни в августе, не дожидаясь полного созревания, что резко снижает урожайность и ухудшает лежкость.

Уборка урожая, когда ботва еще зеленая, — большая ошибка. Специалисты подсчитали, что каждый день созревания при благоприятных условиях увеличивает урожай на 20 кг с сотки. Зрелость картофеля определяют по состоянию ботвы — она должна полностью пожелтеть и засохнуть, что сигнализирует о завершении накопления питательных веществ в клубнях.

Для правильной уборки выбирайте сухую погоду, аккуратно подкапывайте кусты вилами, чтобы не повредить клубни, и сразу убирайте урожай в темное место после кратковременной просушки.

