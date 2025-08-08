Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 03:31

Главный промах перед копкой картофеля — 90% совершают его неосознанно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Главной промах перед копкой картофеля — игнорировать состояние ботвы. Эту ошибку 90% людей совершают неосознанно. Многие спешат выкопать клубни в августе, не дожидаясь полного созревания, что резко снижает урожайность и ухудшает лежкость.

Уборка урожая, когда ботва еще зеленая, — большая ошибка. Специалисты подсчитали, что каждый день созревания при благоприятных условиях увеличивает урожай на 20 кг с сотки. Зрелость картофеля определяют по состоянию ботвы — она должна полностью пожелтеть и засохнуть, что сигнализирует о завершении накопления питательных веществ в клубнях.

Для правильной уборки выбирайте сухую погоду, аккуратно подкапывайте кусты вилами, чтобы не повредить клубни, и сразу убирайте урожай в темное место после кратковременной просушки.

Ранее стало известно, как продлить плодоношение огурцов — их будет не остановить до самых заморозков.

картошка
огороды
дачи
грядки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.